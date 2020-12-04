Yılmaz Morgül: Bülent Ersoy parasıyla hava atıyor

Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy'un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bağışlayacağını açıklamasına sinirlendi.

Yılmaz Morgül, önceki gün Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. Kameraları görünce çok sinirli olduğunu söyleyen Morgül, Bülent Ersoy'un kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı'na bağışlayacağını açıklamasına sert tepki gösterdi.

"ASGARİ ÜCRET ALANLARA ÜZÜLÜYORMUŞ"

Şarkıcı, "Gidip alışverişe 60 bin TL, kürke 40 bin TL verenler, hava atanlar vardı. Bülent Ersoy'dan bahsediyorum. Sonra gidip 'Asgari ücret alanlara üzülüyorum' diyor. Gitmiş Türkan Saylan Vakfı'na kürk bağışlamaya çalışıyor. Kadınlara, çocuklara, hayvanlara yapılan tüm şiddetlerin karşısındayım.

"DALGA GEÇER GİBİ"

Gerçekten öyle bir niyeti olduysa bütün malını mülkünü o vakfa devretseydi ya da bıraksaydı. Dalga geçer gibi hayvanların katledilerek elde edilen kürklerini satacakmış. Orası öyle bir dernek değil. O dernek, insanlara her türlü şiddetin karşısında olan bir dernek. Şova yönelik bir konuşma olduğunu kabul ediyorum. İyi niyetli olduğuna inanmak istemiyorum." dedi.

"HALKIMIZ DA BUNLARI ALKIŞLIYOR"

Alışverişe çok fazla para harcamadığını anlatan Morgül, "Öyle pahalı alışveriş yapıp 40 bin TL harcamıyorum. Eşofman takımlarına 20 bin TL verenler halkla alay ediyorlar. Yazıklar olsun bizim halkımız bunları alkışlıyor. Bana gelince bakın 65 TL pantolon. Üzerimdeki palto 128 TL, ikinci el almıştım. Kısaca 300 TL'ye giyinip geziyorum" diye konuştu.