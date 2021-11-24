Yılmaz Morgül: Cahil insanların evlenmesine karşıyım

Yılmaz Morgül katıldığı seminerde dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen bir seminere katıldı.

Seminerde konuşan Morgül'ün iddialı sözleri dikkat çekti. Konuşmasının başında salondaki herkesi Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için saygı duruşuna davet eden sanatçı, çocuk istismarı ve çocukların hak ve hukuklarının ihlal edilmesinde cahil insanların payının çok büyük olduğunu söyledi.

"ANA-BABA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Ünlü şarkıcı, "Ana baba olmak çok önemli. Anne baba olamayacak cahil insanların evlenmesine ve çocuk sahibi olmalarına karşıyım.

"ÇOCUKLARI DA SORUNLU OLUYOR"

Çocuk sahibi olmalarını kabul etmiyorum. Bu insanların yetiştirdikleri çocuklar da sorunlu oluyorlar. Toplum olarak aramızdaki bütün çocukları ana babaları gibi korumamız lazım” ifadelerini kullandı.