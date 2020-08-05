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- Yılmaz Morgül: Yakacağım kendimi
Yılmaz Morgül: Yakacağım kendimi
Yılmaz Morgül, kadın cinayetleri ve çocuklara karşı cinsel istismarlar için idam çıkarılmazsa sembolik olarak kendini yakacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 10:37
- Güncelleme : 05.08.2020 - 10:37
Kadın cinayetleriyle ilgili Yılmaz Morgül'den farklı bir çıkış geldi.
Nişantaşı'nda magazin muhabirlerine açıklama yapan Morgül, idam çıkmaması durumunda sahnede kendini yakacağını söyledi.
"ARTIK İDAM ÇIKSIN"
Morgül, "Ülke olarak mezarlığa döndük. Kadın cinayetlerinde, çocuğa cinsel istismarda ve cinayetlerinde, hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük, artık idam çıksın, bunu yapacak Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Eğer idam çıkmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım." ifadelerini kullandı.