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    Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a hayvan göndermesi

    Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde kışlık kürk provası yapan usta sanatçıyı bir kez daha sert sözlerle eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 07:14
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 08:04
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    Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a hayvan göndermesi

    Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül arasında sular durulmuyor. Kürk giydiği için Bülent Ersoy'a kafayı takan Morgül'ün eleştirilerinin ardı arkası kesilmiyor.

    Nişantaşı'nda görüntülenen Yılmaz Morgül, bir süredir kick boks dersi aldığını söyleyip sokak ortasında öğrendiği hareketleri gösterdi.

    "BAŞKA HAYVANLAR GİYMESİN"

    Kendisinin kürk kullanmadığını belirten Yılmaz Morgül, ““Bülent Hanım büyük bir sanatçı ama yaptıkları yanlış. Kürke karşıyım, kürkü yalnızca hayvanlar giyer, mümkünse başka hayvanlar giymesin” ifadelerini kullandı.

    Yılmaz Morgül den Bülent Ersoy a hayvan göndermesi #1

    Yılmaz Morgül den Bülent Ersoy a hayvan göndermesi #2

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