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Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a hayvan göndermesi

Yılmaz Morgül'den Bülent Ersoy'a hayvan göndermesi

Yılmaz Morgül, geçtiğimiz günlerde kışlık kürk provası yapan usta sanatçıyı bir kez daha sert sözlerle eleştirdi.