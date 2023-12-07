Yılmaz Morgül'ün kara para aklama isyanı: Sanatçılar da incelensin Son dönemde yaptığı açıklamalar ile sıkça magazin basınında yerini alan ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, kara para aklama olayı hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, sanatçıların da araştırılmasını istedi.

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Sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından 4 Kasım'da tutuklandı.

Polat'ın tutuklanmasının ardından, birçok sosyal medya fenomeni için de inceleme başlatıldı.

Yılmaz Morgül, '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, TikTok'da müstehcen yayınlar yaparak 1 saat içinde 100 bin TL kazanan ve olayın duyulmasının ardından gözaltına alınan 'Laz Kızı' lakaplı G.D. başta olmak üzere tüm fenomenleri yerden yere vurdu:

'"Laz Kızı' adıyla paylaşım yapan kadını kınıyorum! Karadeniz kadınlarının adını ağzına alamazsın.

"Bu ne rezalet ya!"

Bu ne rezalet ya! Bunları izleyenler de aynı karakterin insanları. Ahlaksızlığa nasıl prim veriyorsunuz? Bu şaklabanları neden izliyorsunuz?

"Kötü etkiliyor"

Çocuklarımızı, torunlarımızı da kötü etkiliyor bunlar. Bunlar yüzünden çocuklar okumak, çalışmak istemiyor, 'Baksana ne paralar kazanıyorlar, dolarlardan taç yapıyorlar' diyor. Bu para kazanma yolu değil arkadaşlar."

1+1 evde yaşıyorum.

Morgül, fenomenlerin gösterişli yaşamlarıyla ilgili; "Hiç özenmiyorum bu hayatlara ve 1+1 evde yaşıyorum.

Arabam yok, otobüse biniyorum. Allah elden ayaktan düşürmesin beni. Sadece alın terimle kazanıyorum.



Ben sahneye çıkmadan önce vergi memurları geliyor arkadaşlar. KDV'ler, stopajlar, her şeyi yapıyoruz. Ama bizim camiada da var!

"Bunlar da araştırılsın"

Duyuyorum, trilyonlar alanlar var arkadaşlar! Ben bu kişileri vergi listelerinde görmüyorum. Bunlar da araştırılsın, lütfen! İsim vermeyeceğim, yılbaşı için şu kadar alıyor diye haberler çıkıyor. Size o paraları nasıl veriyorlar? Ben neden sizi her sene vergi listelerinde göremiyorum?" diye konuştu.