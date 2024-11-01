Yoğun bakıma alınmıştı! Nuri Alço'dan ameliyat sonrası ilk kare

Haber Merkezi

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle zor günler geçiren, üzerine kalp probleminin de olduğu öğrenilen 73 yaşındaki Nuri Alço'ya Ankara'da kalp pili takılmıştı.

Bir süredir bağırsak tıkanıklığıyla da mücadele eden Alço, geçtiğimiz günlerde bir operasyon daha geçirmişti. Ünlü oyuncunun kalp pili taşıması nedeniyle ameliyatın riskli olduğunu bildirilmişti.

GÜZEL HABER GELDİ

Operasyon sonrası tedavisine yoğun bakımda devam edilen Yeşilçam'ın yıldız isminden yeni haber geldi.

Usta oyuncunun eşi Burcu Alço, Nuri Alço'nun normal odaya alındığının müjdesini vererek son halini paylaştı.

COŞKUN DA ORADAYDI

Fotoğrafta oyuncu Coşkun Göğen'in de yakın arkadaşı Nuri Alço'yu yalnız bırakmadığı görüldü. Kareye yoğun ilgi oldu. Alço'nun son hali hayranlarını mutlu etti.