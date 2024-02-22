Yoğun bakıma kaldırılan Turabi'nin son sağlık durumu Rahatsızlıklarından dolayı Survivor All Star'dan ayrılmak zorunda kalan Turabi Çamkıran, yeni bir paylaşım yaptı.

ensonhaber.com

Katıldığı Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan kendisine Turbo Turabi diyen Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu.

Sakalık nedeniyle 2024 Survivor All Star yarışmasından çekilen Turabi Çamkıran, en son hastanelik olduğunu hatta yoğun bakımda tedavi gördüğünü sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Şimdi ise son durumu merak edilen Turabi sosyal medya sayfasından açıklama yaptı.

"Kem göz ve nazar"

Yeni bir paylaşım yapan Turabi "Evet arkadaşlar, üstümdekini çok sormuşsunuz; kem göz ve nazar" dedi.