Yoğun bakımdan uyandırılan Edip Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu

Haber Merkezi
Ünlü savatçı Edip Akbayram uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.
Zatürre tedavisinin ardından evinde geçirdiği kaza nedeniyle iç kanama yaşayan 75 yaşındaki sanatçı acil bir çekilde ameliyata alındı.
Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Akbayram bugün uyandırıldı.
İLK SÖZÜ ATATÜRK OLDU
Odatv'nin haberine göre Akbayram'ın yakınları sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Buna göre ameliyattan sonra uyutulan Akbayram ikinci kez uyandırıldı.
Uzun süre sonra uyandırılan Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu.
SONRA TORUNUNU SORDU
Daha sonra torununu merak eden Edip Akbayram “Torunum Lavin Gaziantep'e gitti mi?” sorusunu yöneltti.
Akbayram'ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımındaki tedavisi sürüyor.
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