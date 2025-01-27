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Yoğun bakımdan uyandırılan Edip Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu

Yoğun bakımdan uyandırılan Edip Akbayram'ın ilk sözü 'Atatürk' oldu Uzun süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Edip Akbayram'ın ailesi, ünlü sanatçının uyandırılınca ilk sözünün 'Atatürk' olduğu bilgisini verdi.