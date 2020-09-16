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    Yonca Evcimik, 57 yaşına girdi

    57. yaşı için poz veren Yonca Evcimik, kusursuz fiziğiyle düşman çatlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 12:37
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 12:37
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    Yonca Evcimik, 57 yaşına girdi

    Çılgın Bediş dizisiyle popülerliğe kavuşan şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, 57 yaşına girdi.

    GENÇ KIZ GİBİ

    Yıllara meydan okuyan fit görüntüsünü korumak için düzenli spor yapan ve sağlıklı beslenmeye özen gösteren Evcimik, yeni yaşını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla kutladı.

    Ünlü sanatçının bikinili pozları görenleri şaşırttı. Sanatçının fiziği takipçilerinden tam not aldı.

    "BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM"

    Doğum gününde bikinli fotoğraflarını yayınlayan Evcimik, “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım.” notunu düştü.

    Genç kızlara taş çıkartan kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Yonca Evcimik’in gönderisine binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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    Yonca Evcimik, 57 yaşına girdi #2

    Yonca Evcimik, 57 yaşına girdi #3

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