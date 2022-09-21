Yonca Evcimik: Harun'la hayallerimiz farklıydı

Yonca Evcimik, birkaç yıl evli kaldığı Harun Özakıncı ile neden ayrıldığını açıkladı.

Çılgın Bediş dizisinde oynadığı Bediş karakteri hafızalara kazınan şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, önceki gün ‘Kral Pop Radyo’ya konuk oldu. Ünlü şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu.

Eski eşinden bahseden Evcimik, severek ayrıldıklarını söyledi.

Ünlü şarkıcı, 1994’te evlenip 1997’de boşandığı Harun Özakıncı’ya dair şöyle konuştu:

"Biz ayrılırken bile çok aşıktık. Birbirimizi çok seviyorduk. Sadece hayattan beklentimiz ve hayallerimiz farklıydı.





"Psikolojisi bozuldu"

Benimkiler gerçek oldu. Karşı tarafın olmayınca psikolojisi bozuldu. Baktık birbirimizi zedeliyoruz, boşandık."





Harun Özakıncı, daha önce verdiği bir röportajda "Ölsem 'Harun Özakıncı öldü!' diye değil de 'Yonca Evcimik'in eski eşi öldü' diye yazarlar." diyerek sitem etmişti.