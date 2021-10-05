Yonca Evcimik imaj tazeledi

Yeni klibi için kamera karşına geçen Yonca Evcimik, yeni imaj yaptı.

‘Çılgın Bediş’ isimli diziyle şöhreti yakalayan, çıkardığı şarkılarla adından söz ettiren Yonca Evcimik, 'Şimdi Doksanlar 2' albümünde yer alan 'Günaha Davet' şarkısını kliplendirdi.

3 yıl sonra yeni versiyonuyla müzikseverlerin beğenisine sunan şarkıcı, klipte bambaşka bir imajla kamera karşısına geçti.

"BU KLİP İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİM"

Afro saçıyla dikkat çeken 58 yaşındaki Yonca Evcimik, "Bu klip için böyle bir saç kullanmak istedim. Yarın öbür gün beni bambaşka bir renk ve saçla görebilirsiniz. Malum ben değişikliği çok severim.'' dedi.