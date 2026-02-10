Yonca Evcimik özel hayatından bahsetti: Bekarlığa alıştım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Bandıra Bandıra', 'Abone', 'Sallayalım Dünyayı' ve 'Çılgın Bediş' şarkılarıyla 90'lar ve 2000'lere damga vuran 62 yaşındaki Yonca Evcimik, 1994 yılında Harun Özakıncı ile dünya evine girmişti.

Büyük aşkla başlayan evlilik sadece üç yıl sonra son bulmuştu.

"BEKARLIĞA ÇOK ALIŞTIM"

Her yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Evcimik, evlilikle ilgili şunları söyledi: “Bekarlığa çok alıştım; yatakta çapraz yatmaya, kedimle köpeğimle uyumaya... Bu alışkanlıktan sonra özgürlüğümü kaybedemem. Kimseye hesap vermek, kimsenin sorumluluğunu almak istemiyorum.”

YONCA DA SERENAY'I İSTEDİ

Evcimik, "Hayatınız film olsa sizi kim oynasın isterdiniz?” sorusuna; "Bence şu an benim hayatımı oynayabilecek birisi yok. Hem dans edecek, hem şarkı söyleyecek, hem de oyunculuk yapacak olursa olsa Serenay Sarıkaya olabilir. Ama birazcık dizlerinin üzerinde oynaması lazım; boy olarak uzun kalır" şeklinde cevap verdi.