Yonca Evcimik'in annesi son yolculuğuna uğurlandı

Yonca Evcimik'in annesi, 99 yaşında hayatını kaybetti. Kadriye Evcimik'in cenazesi Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Şarkıcı Yonca Evcimik'in annesi Kadriye Evcimik, Bodrum'daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti.

Evcimik'in cenazesi dün İstanbul'a getirildi. Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadriye Evcimik'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

TABUTUNU TAŞIDI

Cenazeye Kadriye Evcimik'in kızları Yonca ve Mine Evcimik, aile yakınları ve birçok ünlü isim katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yonca Evcimik, annesinin tabutunu bir süre taşımaya yardım etti.

"MELEKLER GİBİ UYKUSUNDA GİTTİ"

Evcimik, "Hem bekliyorsunuz hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı seneye 100 yaşında olacaktı. Melekler gibi uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyet’ten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun, ışıklar içinde gitsin." dedi.

“NURLARDA UYUSUN”

Cenazeye katılan Uğurkan Erez de "Yonca benim çok eski dostum. Kıymetli anneciğini çok iyi tanır çok da severdim. Çok üzgünüm nurlarda uyusun. Yonca'yı yalnız bırakmamak istedim. Kadriye annemize son görevimizi yapmak istedim." diye konuştu.