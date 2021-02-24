Yonca Evcimik’ten eski eşine sitem

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı'nın Youtube sayfasına konuk oldu.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı'nın Youtube sayfasına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Evcimik, programın bir bölümünde eski eşine de sitem etti.

Yonca Evcimik’in açıklamalarından satır başları…

"ARKAMDA DURMADILAR"

Çok tartışılan 'Ayıp Şeyler' şarkısı hakkında konuşan Evcimik, "Ben o şarkıyı çevremdeki insanlara dinlettim. Çok insandan fikir aldım, herkes şarkının arkasında durdu. Şarkı çıktıktan sonra kimseden destek alamadım. Bunları da yaşamam lazımmış çok yakınımdakilerin ne kadar dostum olduğunu gördüm. Şarkı çıkmadan önce 'süper' diyen insanlar sessizliğe gömüldü. Bunu yaşamak tecrübe etmek önemliydi.

"BEN ŞARKIMIN ARKASINDAYIM"

Ben kendi söylediklerimden mesulüm, kimsenin ne anladığından değil. Çünkü insanların zeka seviyesiyle uğraşamayacağım bu saatten sonra. Benim anlatmak istediğim çok netti. Eleştirenlerin çoğu fake (sahte) hesaptı. Bunu yaptıran birileri vardı ben bunları inceledim. Elbet çıkar bir gün ortaya... Benim şarkıda söylediğim her şey satır satır yaşanıyor... Ben şarkımın arkasındayım hala... Son üç, dört haftadır bir sürü insan benim bahsettiğim şeylerin altını çizmeye başladı.





"KİMSE BENİ ÜZEMEZ"

Bu hayatta benim bir duruşum var, ben inandığımın arkasında her istediğimi yapmakta mükellefim. Kim ne tepki gösterecek, yok efendim ‘ne diyecekler, toplum beni dışlar mı’ falan bunları düşünmedim. Bu saatten sonra benim umurumda değil, kimse bana bir şey yapamaz. Beni üzemezler, herkes kendi kapısını süpürecek önce..."

"MANKEN OLSAYDIN"

Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Harun Özakıncı’ya tepki gösteren Evcimik, ‘Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım… Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın’ sözleriyle eski eşine takıldı.