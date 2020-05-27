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Yonca Evcimik'ten göbek şov
Yonca Evcimik, oryantal dansı ile adından söz ettirdi.
- Haber Merkezi
- 27.05.2020 - 11:32
Fit görünümü ile adeta yıllara meydan okuyan Yonca Evcimik, Popsav’ın düzenlediği geliri sahne emekçilerine gidecek online müzik festivalinin son gününe, evinden beklenmedik bir performans şovuyla katıldı.
"FISTIK"
Yonca Evcimik, oryantal dansı yaptığı anların videosunu Instagram hesabından paylaştı, ilk yorum 'Fıstık' diyen Deniz Seki'den oldu.
Göbek şov yapan Yonca Evcimik'in videosu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Yonca Evcimik'ten göbek şov VİDEO