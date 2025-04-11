Yönetmeni Şenol Sönmez'den ayrılmıştı! Hadise konserinde içini döktü

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Özel hayatı her zaman çok merak edilen ve sık sık magazin gündeminde bu konuyla ilgili gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinde yaşamıştı. Proje beklenilen ilgiyi göremese de dizinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan ünlü çiftten Şenol Sönmez'in Hadise'yle olan fotoğrafları silmesi ayrılık iddialarını gündeme getirirken ardından kıskançlık krizi iddiaları geldi.

"KENDİMİ SEÇTİM"

Çiftin ayrıldığı gündeme geldikten kısa süre sonra Hadise konserdeki sözlerle dikkat çekti.

'Ben artık kendimi ikinci, üçüncü sıraya atmak istemiyorum" diyen Hadise şu sözlerle içini döktü:

"Ben bugün bir olay yaşadım ve ben bugün kendimi, kendi mutluluğu seçtim."