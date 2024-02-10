Yunanistan'a giden Fatih Terim'e ailesinden sürpriz: Aylar sonra torunlarına kavuştu Buse Terim Bahçekapılı, Yunanistan devi Panathinaikos'u çalıştıran babası Fatih Terim'e sürpriz yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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ensonhaber.com

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, şimdilerde komşu ülkede kariyerine devam ediyor.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Terim, büyük bir başarı elde ediyor.

1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Kısa sürede ülkede taraftarın sevgisini ve saygısını kazanan teknik adam, uzun zaman sonra ilk kez yurt dışında bir takımla anlaşma sağladı.

1.5 senelik sözleşmeye imza atan Fatih Terim'in 1.35 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Kızından sürpriz

Ailesine düşkünlüğüyle de bilinen Terim, bir süredir görmediği kızı ve torunlarına dün kavuştu.

Kızı Buse Terim Bahçekapılı, kızlarıyla birlikte Yunanistan'a giderek sürpriz yaptı.

Mutluluğu dikkat çekti

Kavuşma anlarını da sosyal medya hesabında paylaşarak, "Bazı sürprizler" notunu ekledi.

Kısa sürede viral olan videoda Fatih Terim'in sevinci dikkatlerden kaçmadı.