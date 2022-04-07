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    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor

    Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, köpeğiyle alışverişe çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 08:28
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 09:16
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    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor

    Son olarak Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Camdaki Kız'da rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı.

    Köpeği yorulsun istemiyor

    Güzel oyuncuya köpeği eşlik etti. Açık havada alışverişin keyfini çıkaran güzel oyuncu, köpeğini de yorulmasın diye bir arabayla gezdirmeyi tercih etti.

    Takvim'de yer alan habere göre, Yüsra Geyik, minik köpeğinin üzerini de üşümesin diye battaniye ile örttü.

    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor #1

    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor #2

    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor #3

    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor #4

    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor #5

    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor #6

    Yüsra Geyik, bebek arabasıyla köpek gezdiriyor #7


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