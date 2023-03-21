Yüsra Geyik eteğini açtı Cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Yüsra Geyik, poz verirken eteğini savurunca iç çamaşırı gözüktü.

Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş rolüyle ünlenen ardında oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.

Şimdilerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Eteği açıldı

Güzel oyuncu, cesur paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve eteğini savurup açılmasını pek umursamadı. Mayo tarzı iç çamaşırıyla dikkat çeken oyuncu o anları da sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.