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    Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

    Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 07:07
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    Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

    Fenomen dizi ‘Arka Sokaklar’da rol alan oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.

    POZİTİF ÇIKTI

    30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Önceki günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu, “Başarısız olanı nasıl tanımlarız?” sorusuna, “Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime" yanıtını vermişti.

    Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı #1

    Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı #2

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