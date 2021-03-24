Yüsra Geyik koronavirüse yakalandı

Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenomen dizi ‘Arka Sokaklar’da rol alan oyuncu Yüsra Geyik, yüksek ateş şikayeti nedeniyle koronavirüs testi yaptırdı.

POZİTİF ÇIKTI

30 yaşındaki oyuncunun testi pozitif çıktı. Evde karantinaya giren oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önceki günlerde YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan oyuncu, “Başarısız olanı nasıl tanımlarız?” sorusuna, “Bir şeye başarısız diyebilmemiz için öncelikle o yola bir başarı elde etmek için çıkıyor olmamız gerekiyor. Başarısızlık içinde çokça umut barındıran bir kelime" yanıtını vermişti.