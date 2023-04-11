Yüsra Geyik, soyundu Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veren Yüsra Geyik, bir internet platformunda yayınlanan Bozkır dizisindeki ateşli sahnesiyle gündem oldu.

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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Sereay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, bir internet platformunda yayınlanan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşuluydu.

Bozkır dizisine 2. sezonda dahil olan Yüsra Geyik ateşli sahneleriyle büyük ses getirdi.

Çırılçıplak dans

Ünlü oyuncu dizinin yedinci bölümünde çırılçıplak soyunarak dans etti. Bu sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.