Yüsra Geyik, soyundu
ensonhaber.com

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Sereay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik, bir internet platformunda yayınlanan Bozkır'daki sahneleriyle çok konuşuluydu.

Yüsra Geyik, soyundu

Bozkır dizisine 2. sezonda dahil olan Yüsra Geyik ateşli sahneleriyle büyük ses getirdi.

Çırılçıplak dans

Ünlü oyuncu dizinin yedinci bölümünde çırılçıplak soyunarak dans etti. Bu sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yüsra Geyik, soyundu
Yüsra Geyik, soyundu
Yüsra Geyik, soyundu
Yüsra Geyik, soyundu
Yüsra Geyik, soyundu
Yüsra Geyik, soyundu