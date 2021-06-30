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    Yüsra Geyik tatilde

    Arka Sokaklar'ın Zeliş Çoban'ı Yüsra Geyik, sezonu açtı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 16:30
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    Yüsra Geyik tatilde

    Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, 'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıldır canlandırdığı 'Zeliş' karakterine veda etmesinin ardından soluğu tatilde aldı.

    Sezonu açan Geyik, bol bol güneşin ve denizin tadını çıkardı. 31 yaşındaki Yüsra Geyik, plajda verdiği pozları da 366 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

    TATİLİ ANLATTI

    Geyik, tatil fotoğraflarını "Akşam saatleri.. Sıcak.. Deniz.. Alabildiğine gökyüzü.. Dostlar.. Ufak tefek dertler.. Sıkı sıkı sarıldığımız mutluluklar.. Umutlarımız, hayallerimiz.. Boş vermişiz." notu ile paylaştı.

    Yüsra Geyik tatilde #1Yüsra Geyik tatilde #2

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