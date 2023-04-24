Yüsra Geyik'ten iddialı tarz Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik, ceketini sütyensiz giydi.

ensonhaber.com

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisinde rol alıyor.

Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Devin'in kız kardeşi olan Yağmur karakterini canlandıran Yüsra Geyik, son dönemde paylaşımlarıyla gündem olan bir isim.

Sütyensiz ceket giydi

Geçtiğimiz günlerde Bozkır dizisi için üstsüz sahnelerde yer alınca çok konuşulan Geyik, şimdi de sütyensiz tarzıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Kot ceket ve pantolon giyen Geyik, içine sütyen giymeyi tercih etmedi. Güzel oyuncunun fotoğrafına takipçileri yorum yağdırdı.