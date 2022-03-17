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    Yüsra Geyik'ten İzzet Yıldızhan'a gönderme

    Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhan'a atıfta bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 14:57
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    Yüsra Geyik'ten İzzet Yıldızhan'a gönderme

    15 yıl Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterine hayat veren güzel oyuncu Yüsra Geyik, geçtiğimiz yıl diziden ayrılmıştı.

    Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Geyik, Instagram hesabından İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptı.

    "HADDİMİ AŞMAK İSTEMEM"

    Instagram üzerinden soruları yanıtlayan Geyik, "Açık giyinmek sana çok yakışıyor." yorumuna, "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilir kişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum." yanıtını verdi.

    "ÜSTÜNE GELİNDİ"

    Ayrıca bir takipçisinden gelen "Arka Sokaklar'ı neden bıraktın?" sorusuna Geyik, "Zeliha'nın biraz fazla üstüne gelindi" dedi.

    Kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener, Gülşen gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

    Yüsra Geyik ten İzzet Yıldızhan a gönderme #1

    Yüsra Geyik ten İzzet Yıldızhan a gönderme #2

    Yüsra Geyik ten İzzet Yıldızhan a gönderme #3

    Yüsra Geyik ten İzzet Yıldızhan a gönderme #4


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