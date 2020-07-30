Yusuf Güney: Aylık masrafımı düşürdüm

Şarkıcı Yusuf Güney, maddi sıkıntı çektiğini söyleyen ünlüleri eleştirdi.

Önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülenen şarkıcı Yusuf Güney, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYAYI SİLDİM"

Şarkı yazamadığı için sosyal medya hesaplarını kapattığını açıklayan Yusuf Güney, "Sosyal medyanın yapaylığından, sahteliğinden çok sıkıldım ve telefondan uygulamayı sildim. Sosyal medya insanı salaklaştırıyor. Bu yüzden şarkı yazamıyorum. Artık şarkı yazacağım, dağlara çıkacağım, sosyal medya ile işim bitti” dedi.

"MASRAFIMI DÜŞÜRDÜM"

Pandemide 'Geçinemiyorum' diyen sanatçılara gönderme yapan şarkıcı, "5 milyonluk villalarda oturmasınlar. Ben aylık 50 bin TL olan masrafımı, 10 bin TL'ye düşürdüm.

Lükslerinden ödün vermiyorlar, 7 odalı evleri var, hizmetçileri, dadıları var. Buna rağmen 'geçinemiyoruz' diyorlar. Anlamıyorum gerçekten bu insanları. Çok samimi bulmuyorum" dedi.