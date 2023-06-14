Yusuf Güney, Survivor'ı bırakma sebebini açıkladı Survivor 2023 yarışmasına katılan şarkıcı Yusuf Güney, yarışmayı kısa sürede bırakmıştı.

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Survivor 2023'te ünlüler takımında yer alan Yusuf Güney'in yarışmadan kendi isteğiyle ayrılması gündem olmuştu.Yusuf Güney, Survivor 2023'ü neden bıraktığını ilk kez açıkladı. Güney, canlı yayınla ekranlara gelen Survivor yarı finalinde ortaya çıktı. 39 yaşındaki şarkıcı, fenomen yarışmadan ayrılma nedenine dair çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

"Depremi gördüm"

Ünlü şarkıcı, "Arkadaşlarıma depremin yaşanacağını söylemiştim. 'Benim gitmem lazım, burada duramıyorum' demiştim. Her şeyiyle, birebir rüyalarımda yaptığım astral seyahatlerde depremi gördüm. Kalamadım, duramadım. Çok durmak istedim, hatta final koltuğunda oturmak isterdim. Çok saygı duyulacak bir mücadele. Samimi söylüyorum deli işi" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı daha önce katıldığı bir programda şöyle konuşmuştu:

"Astral seyahatle uzaya gittim"

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım"