Yusuf Güney: Türkiye söylediklerime hazır değilmiş

Sosyal medyada yapılan yorumların kendisini üzdüğünü söyleyen şarkıcı Yusuf Güney, Türkiye'deki insanların genel kültür ve IQ seviyesinin düşük olduğunu söyledi.

Sosyal medyada, “Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, yeni açıklama yaptı. Kendisi ile dalga geçenlere çok sinirlenen Güney, "Hiç mi metafizik duymadınız?" dedi.

Güney, önceki gün Ortaköy’de görüntülendi. Şarkıcı, sosyal medyada yapılan yorumların kendisini üzdüğünü söyledi:

"BENİ AŞAĞILADILAR"

İşte Güney'in açıklamalarından ara başlıklar...

"Koca koca insanlar sözlerimi çarpıttı. Üzüldüğüm nokta, aşağılayıcı yorumlar yapmaları oldu. Bunlar hiç hoş değil. Genel kültür ve IQ seviyesi bu kadar mı düşük olur! Hiç mi araştırmadınız, hiç mi metafizik duymadınız? İnsan en azından bunları bilir. Ama şunu gördüm, ülke bu tarz şeylere hazır değilmiş.

"KİMSE KONUŞAMIYOR"

Söylediklerimin arkasındayım. Bu tarz işlerle ilgilenen birçok kişiden mesaj da aldım. Bunları dillendirmek büyük cesaret. Kimse konuşamıyor, çünkü direkt deli damgası yiyorsun. Ne deliyim ne veliyim. Ben ruhani benliği ile özleşmiş, kendini bulmaya çalışan, kafasındaki soruların yanıtlarını arayan biriyim.

"ŞAMANLARDAN DERS ALDIM"

Herkes astral seyahat yapar ama bilinçsizce. Ruhu bedenden ayrılır, kontrol edemez. Ben kontrol etmeyi başardım. İstediğim yere bu şekilde gidebiliyorum. 3 yıl boyunca bununla ilgili Peru’da Şamanlardan eğitim aldım. İlk seferinde Ayahuasca çayı verdiler. Çok meşakkatli iş. Eğitim lazım, inanmak lazım.





"ORTAM ÖNEMLİ"

Astral seyahat için sessiz bir ortam gerek. Yanınızda da güvendiğiniz biri olmalı ama sizi rahatsız etmeyecek. Siz yatıp uzandığınızda onun varlığını hissedeceksiniz sadece. Benim yanımda kız arkadaşım vardı o zaman. Aramızda çok saf, temiz bir ilişki vardı. Onun sayesinde çok daha rahat çıktım.

"CİDDİ EĞİTİMLER ALACAĞIM"

Yakında Peru, Ekvador ve Portekiz’e gideceğim ve bu üç ülkede ciddi bir eğitim alacağım. Hatta bu konularla ilgili konferanslar da vermeyi düşünüyorum. Gençlerimizin manevi taraflarını güçlendirmemiz lazım. Yoksa ülke olarak kafayı yiyeceğiz."