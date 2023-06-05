Yusuf Güney: Uzaylılarla savaşacağız Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, uzaylılar hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

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Daha önce astral seyahatle uzaya gittiğini açıklayan 38 yaşındaki şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında konuştu.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tanımlanamaya uçan nesneler (UFO) hakkında ilk halka açık toplantısını geçtiğimiz günlerde yapmıştı. NASA bu toplantıda UFO görüntüleri paylaşmıştı ve görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

NASA'ya yaptığı göndermeler ile ve Uzay Bilimi'ne merakıyla bilinen Güney, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan UFO görüntüleri hakkında da konuştu.

"Manyak bunlar ya"

Şarkıcı, ''Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030'dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım. Size kolay gelsin.'' diyerek açıklamalarıyla şaşırttı ve ardından mekana girdi.