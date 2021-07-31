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Yusuf Güney yangın bölgesinde

Yusuf Güney yangın bölgesinde

Mağdur vatandaşlara destek olmak için Antalya Manavgat'a giden şarkıcı, aracıyla seyir halindeyken gördüğü küçük yangınlara müdahale etti.