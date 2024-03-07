Yüzündeki değişim dikkat çekti! Şarkıcı Hadise son fotoğrafıyla takipçilerini şaşırttı Her yaptığıyla olay olan ünlü isimlerden Hadise, bu defa yüzündeki değişimle gündem oldu. Hadise, takipçilerinin yorumlarını okuyunca fotoğrafı kaldırdı.

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Aşk hayatında bir türlü yüzü gülmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu defa konser sonrası yaptığı paylaşımla konuşturdu.

Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyı takipçileri tanımakta adeta zorlandı.

“Yüzüne ne oldu, bu sen değilsin”

Hadise “Yüzüne ne oldu, bu sen değilsin” , "Yüzün değişmiş" , "Yüzüne n'aptın?" yorumları sonrası bu paylaşımını sildi.

10 yaş küçük aşkını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük olduğu söylenen Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise için "aşk orucunu bozdu" yorumları yapılmıştı.

İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mert Ayaydın’la samimi bir şekilde görüntülenen Hadise aşkı yalanlamıştı.

2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikâh masasına oturan Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüştü.

Evlilik beş ay sürdü

Ayrılık kararı ile günlerce manşetlerden inmeyen ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirmişti.