Yüzüne botoks yaptıran Rafet El Roman'dan estetik açıklaması Yüzündeki değişiklik yüzünden günlerdir konuşulan ünlü şarkıcı Rafet El Roman dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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ensonhaber.com

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Rafet El Roman, önceki gün Kıbrıs’ta sahnedeydi.

Müzik kariyerinin dışında özel hayatıyla da gündeme gelen; iki kez evlenip boşanan 55 yasındaki şarkıcı, iki yıldır kendisinden 24 yaş Yasemin Gergeç'le ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetikler ile gündemden düşmeyen şarkıcı, sahneye çıkmadan bu konuyla ilgili konuştu.

"Ama öyle göründüğü gibi de değil"

El Roman, "Birkaç yerimize doktor arkadaşlar sağ olsun botoks yaptı. Ama öyle göründüğü gibi de değil.

"İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu"

İlk zamanlarda ekranlarda tuhaf görünüyordu. Şimdi baktığınız zaman normal görünüyorum.

"Sanırım ışıktan kaynaklandı"

O görüntü nasıl ortaya çıktı, ben de çözemedim. Sanırım ışıktan kaynaklandı." dedi.

"Benim komşularım bile yaptırıyor"

"Ama öyle görüldüğü gibi bir vahim durum yok" diyen sanatçı, "Aslında arkadaşlar sahne insanı olunca insan biraz da merak ediyor. Çevremizde bu konuda bilgili olan sevenlerimiz, arkadaşlarımız var. Sürekli davet ediyorlar. Güzel kremlerimiz var, yok efendim bakım yapalım. Benim de yaş ilerledikçe bu tür şeyler ilgimi çekiyor. Bu estetik olayı son zamanlarda dünyayı sarmış bir durumda. Benim komşularım bile yaptırıyor. Herkes yaptırıyor." şeklinde konuştu.