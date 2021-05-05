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    Zafer Algöz: Ev ortamına alışık değilim

    Usta oyuncu Zafer Algöz, tam kapanmanın kendisini zorladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 07:38
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:08
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    Zafer Algöz: Ev ortamına alışık değilim

    59 yaşındaki oyuncu Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'ndaki evinden çıkarak markete gitti.

    "MARKET VE EV ARASI TAKILIYORUM"

    Siyah spor bir takım giymeyi tercih eden oyuncu, "Şu sıralar sadece market ve ev arası mekik dokuyorum.

    "Bir de YouTube'da zaman geçiyorum. Ev ortamında kalmaya fazla alışık olmadığım için bu aralar biraz zor geliyor.

    "AŞI OLUN"

    Herkese aşısını vurulmasını tavsiye ediyorum. Pandeminin en kısa zamanda bitmesi dileğiyle." ifadelerini kullandı.

    Zafer Algöz: Ev ortamına alışık değilim #1

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