Zafer Algöz: Serdar Ortaç'ın varlığından bir fayda görmedik

Oyuncu Zafer Algöz, Serdar Ortaç'ın Beşiktaş'a yönelik tepki çeken sözleriyle ilgili, "Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır" diyerek tepkisini gösterdi.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından Adana'da sahne aldığı mekanda kullandığı argo sözler, Beşiktaşlıların tepkisine neden olmuştu.

Ortaç, "Masalardan ışıkları gösteriyorlar telefondan. Adana Demirspor... Adana Demirspor bu hafta ağzına s...tı helal olsun Adana. O yüzden söylüyoruz. O yüzden zıplıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü şarkıcı, büyük tepkiye neden olan sözleri için özür dilemişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından konuya ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yapan oyuncu Zafer Algöz, Ortaç'a sert ifadelerle yüklendi.

Serdar Ortaç Beşiktaş'tan özür diledi

"YOKLUĞU BİZİM İÇİN KAZANÇTIR"

Algöz açıklamasında, "Serdar Ortaç kim be? Beşiktaş taraftarı böyle ufak işlerle uğraşmasın. İşimize bakalım. Varlığından bir fayda görmedik. Yokluğu bizim için kazançtır." ifadelerini kullandı.