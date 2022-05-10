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    Zahide Yetiş: Müge Anlı hamile olduğumu benden önce biliyordu

    Zahide Yetiş, oğlunun bebeklik halinde çekilen bir videoyu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 10:25
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    Zahide Yetiş: Müge Anlı hamile olduğumu benden önce biliyordu

    Ünlü sunucu Zahide Yetiş, Anneler Günü'ne özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

    "Benden önce Müge biliyordu"

    Yetiş, minik oğlu Aras'ın bebeklik dönemine ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayarak Müge Anlı ile ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı.

    Yetiş'in paylaşımını gören Anlı ise çok duygulandığını dile getirerek o görüntüleri kendi sayfasına taşıdı.

    "Çocuk hasta olursa seni gebertirim"

    Müge Anlı'nın Aras'a bebeğe eldivenlerini giydirirken çekilen görüntüde; ünlü sunucunun yakın dostu Zahide Yetiş'i "Çocuk hasta olursa seni gebertirim" diyerek esprili bir dille azarladığı görüldü.

    "Müge yanımdaydı"

    Arkadaşının Anneler Günü'nü kutlayan Yetiş, paylaşımının altına "Müge teyzesi karnımda Aras olduğunu benden önce biliyordu. Aras'ımın ilk anlarımda yanımdaydı." notunu düşerek herkesi şaşırttı.

    "Aras'ım"

    Arkadaşının paylaşımını kendi sayfasına taşıyan Müge Anlı ise şu ifadeleri kullandı: "Annesinin bir tanesi, teyzesinin göz bebeği Aras'ım. İzleyince çok duygulandı. İnşallah anneciğine de bize de hep güzel günler yaşatırsın. Güzel arkadaşım senin de Anneler Günün kutlu olsun."

    Zahide Yetiş, oğlunun bebeklik halinde çekilen bir videoyu paylaştı

    Zahide Yetiş: Müge Anlı hamile olduğumu benden önce biliyordu #1

    Zahide Yetiş: Müge Anlı hamile olduğumu benden önce biliyordu #2


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