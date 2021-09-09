Zara bu sefer sansürsüz paylaştı

Zara bu sefer sansürsüz paylaştı

Değişimiyle zaman zaman gündeme gelen şarkıcı Zara, konserde iddialı bir kostüm tercih etti.

Son haliyle dikkat çeken Zara, geçtiğimiz günlerde paylaşım yaparken göğüs dekoltesini gül emojisi ile sansürlemiş ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.

DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Zara, önceki akşam Balıkesir'de konser verdi. Vücudunu saran, derin göğüs dekolteli parlak bir elbise tercih eden Zara, iddialı kostümüyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Bu sefer dekoltesini gizlemeyen Zara, konserden görüntülerini sosyal medya hesabına yükledi.