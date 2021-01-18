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- Zehra Çilingiroğlu 23 yaşına bastı
Zehra Çilingiroğlu 23 yaşına bastı
Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni yaşı için bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 08:03
- Güncelleme : 18.01.2021 - 09:17
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra, önceki gün 23 yaşına bastı.
AİLE ARASINDA KUTLAMA
Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü partisinde ortaya renkli görüntüler çıktı. Zehra'nın; annesi, babası ve kardeşi Hüseyin ile verdiği poza beğeni yağdı.
"GURURUM"
Hülya Avşar, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına "Gururum" notunu düştü.