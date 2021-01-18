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    Zehra Çilingiroğlu 23 yaşına bastı

    Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni yaşı için bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 08:03
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 09:17
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    Zehra Çilingiroğlu 23 yaşına bastı

    Ünlü sanatçı Hülya Avşar ile spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra, önceki gün 23 yaşına bastı.

    AİLE ARASINDA KUTLAMA

    Zehra Çilingiroğlu'nun doğum günü partisinde ortaya renkli görüntüler çıktı. Zehra'nın; annesi, babası ve kardeşi Hüseyin ile verdiği poza beğeni yağdı.

    "GURURUM"

    Hülya Avşar, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın altına "Gururum" notunu düştü.

    Zehra Çilingiroğlu 23 yaşına bastı #1

    Zehra Çilingiroğlu 23 yaşına bastı #2

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