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    Zehra Çilingiroğlu: Bu sene tatil yok

    Staja başlayan Zehra Çilingiroğlu, bu yıl tatil yapamayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 08:18
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    Zehra Çilingiroğlu: Bu sene tatil yok

    Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gün İstinye’deobjektiflere yansıdı.

    "HAYIR BU YIL ÇALIŞIYORUM"

    Sporunu aksatmayan ve her gün yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, bu yaz planının olmadığını söyledi.

    Bir mimarlık ofisinde staja başlayan Çilingiroğlu, “Tatil yapacak mısınız?” sorusuna “Hayır, bu yıl çalışıyorum” cevabını verdi.

     

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