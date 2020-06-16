- En Son Haber
- Magazin Haberleri
- Zehra Çilingiroğlu: Bu sene tatil yok
Zehra Çilingiroğlu: Bu sene tatil yok
Staja başlayan Zehra Çilingiroğlu, bu yıl tatil yapamayacağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 16.06.2020 - 08:18
Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gün İstinye’deobjektiflere yansıdı.
"HAYIR BU YIL ÇALIŞIYORUM"
Sporunu aksatmayan ve her gün yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, bu yaz planının olmadığını söyledi.
Bir mimarlık ofisinde staja başlayan Çilingiroğlu, “Tatil yapacak mısınız?” sorusuna “Hayır, bu yıl çalışıyorum” cevabını verdi.