Zehra Çilingiroğlu: Bu sene tatil yok

Zehra Çilingiroğlu: Bu sene tatil yok

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Staja başlayan Zehra Çilingiroğlu, bu yıl tatil yapamayacağını söyledi.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu önceki gün İstinye’deobjektiflere yansıdı.

"HAYIR BU YIL ÇALIŞIYORUM"

Sporunu aksatmayan ve her gün yürüyüşe çıkan Çilingiroğlu, bu yaz planının olmadığını söyledi.

Bir mimarlık ofisinde staja başlayan Çilingiroğlu, “Tatil yapacak mısınız?” sorusuna “Hayır, bu yıl çalışıyorum” cevabını verdi.