Dolar
7.6792
-1.4792%
Euro
9.0717
-1.2743%
Altın
1874.71
0.5832%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.358
-0.7805%
Bitcoin
124002.59
0.6936%
EXEN Coin
12.36
0.98%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Zehra Çilingiroğlu, maske takmamaya kararlı

    Geçtiğimiz günlerde de maskesiz yakalanan Zehra Çilingiroğlu yine maske takmadan spora çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 08:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Zehra Çilingiroğlu, maske takmamaya kararlı

    Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün rutin olarak yaptığı sabah yürüyüşünde objektiflere yansıdı.

    MASKEZSİZ ZEHRA

    Tarabya sahilde Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallamayı ihmal etmedi.

    Pandemiden dolayı maskesiz gezmenin yasak olduğunu bilen Zehra'nın, ısrarla neden maske takmadığı merak konusu oldu.

    "KİMSEYE YAKLAŞMIYORUM"

    Zehra Çilingiroğlu, daha önce de defalarca maskesiz görüntülenmiş ve neden maske takmadığı sorulduğunda da "Ben kimseye yaklaşmıyorum" demişti.

    Zehra Çilingiroğlu, maske takmamaya kararlı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir