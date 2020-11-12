Zehra Çilingiroğlu, maske takmamaya kararlı

Geçtiğimiz günlerde de maskesiz yakalanan Zehra Çilingiroğlu yine maske takmadan spora çıktı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün rutin olarak yaptığı sabah yürüyüşünde objektiflere yansıdı.

MASKEZSİZ ZEHRA

Tarabya sahilde Çilingiroğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlere el sallamayı ihmal etmedi.

Pandemiden dolayı maskesiz gezmenin yasak olduğunu bilen Zehra'nın, ısrarla neden maske takmadığı merak konusu oldu.

"KİMSEYE YAKLAŞMIYORUM"

Zehra Çilingiroğlu, daha önce de defalarca maskesiz görüntülenmiş ve neden maske takmadığı sorulduğunda da "Ben kimseye yaklaşmıyorum" demişti.