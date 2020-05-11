Zehra Çilingiroğlu, medyuma gitti

Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine aldığı hediye tektaşı kaybetti.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra, yaklaşık 1.5 yıl önce Ceyda Kadayıfçıoğlu’nun deniz hukuku eğitimi alan oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

YÜZÜĞÜ MEDYUMA SORDU

İddiaya göre; Zehra Çilingiroğlu, sevgilisinin kendisine aldığı tektaşı kaybetti. Evin altını üstüne getiren Çilingiroğlu, yüzüğünü bulamadı. Çok üzülen Çilingiroğlu, çareyi arkadaşının tavsiyesi üzerine bir medyuma gitmekte buldu.

Medyumda da aradığı yüzüğü bulamayan Zehra’ya, sevgilisi yeni bir yüzük almaya hazırlanıyor.