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    Zehra Çilingiroğlu, medyuma gitti

    Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kendisine aldığı hediye tektaşı kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2020 - 10:19
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    Zehra Çilingiroğlu, medyuma gitti

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra, yaklaşık 1.5 yıl önce Ceyda Kadayıfçıoğlu’nun deniz hukuku eğitimi alan oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

    YÜZÜĞÜ MEDYUMA SORDU

    İddiaya göre; Zehra Çilingiroğlu, sevgilisinin kendisine aldığı tektaşı kaybetti. Evin altını üstüne getiren Çilingiroğlu, yüzüğünü bulamadı. Çok üzülen Çilingiroğlu, çareyi arkadaşının tavsiyesi üzerine bir medyuma gitmekte buldu.

    Medyumda da aradığı yüzüğü bulamayan Zehra’ya, sevgilisi yeni bir yüzük almaya hazırlanıyor.

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