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    Zehra Çilingiroğlu, zayıfladı

    Zehra Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 07:27
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    Zehra Çilingiroğlu, zayıfladı

    Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.

    KİLOLAR GİTTİ

    Arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Zehra Çilingiroğlu, objektiflere yakalandı.

    SESSİZ KALDI

    Verdiği kilolarla dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

    SEVGİLİSİ KORUMAYLA GEZİYOR

    Çilingiroğlu, Bebek'te en son erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülenmişti. Kadayıfçıoğlu'nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahale etmişti.

    Zehra Çilingiroğlu, zayıfladı #1

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