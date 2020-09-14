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- Zehra Çilingiroğlu, zayıfladı
Zehra Çilingiroğlu, zayıfladı
Zehra Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 07:27
Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
KİLOLAR GİTTİ
Arkadaş grubuyla akşam yemeği yiyen Zehra Çilingiroğlu, objektiflere yakalandı.
SESSİZ KALDI
Verdiği kilolarla dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
SEVGİLİSİ KORUMAYLA GEZİYOR
Çilingiroğlu, Bebek'te en son erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülenmişti. Kadayıfçıoğlu'nun koruması görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahale etmişti.