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    Zehra Çilingiroğlu'nun olaylı gecesi

    Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun koruması, görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahalede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 10:28
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    Zehra Çilingiroğlu'nun olaylı gecesi

    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Bebek'te görüntülendi.

    Baş başa akşam yemeği yiyen Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, mekan çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenmek istendi.

    "KALDIRMAYIN O KAMERALARI"

    Kadayıfçıoğlu'nun koruması, muhabirlere şöyle bağırdı:

    "Siz kim oluyorsunuz da Zehra Hanım'ın fotoğrafını çekiyorsunuz? O makineyi bir daha kaldırmayın. Beyefendi ve hanımefendiyi çekmeniz yasak."

    Koruma sinirine hakim olamazken, genç çift sessiz kaldı.

    Zehra Çilingiroğlu nun olaylı gecesi #1

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