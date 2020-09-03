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Zehra Çilingiroğlu'nun olaylı gecesi
Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun koruması, görüntü almak isteyen muhabirlere sözlü ve fiziksel müdahalede bulundu.
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 10:28
- Güncelleme : 03.09.2020 - 10:28
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Bebek'te görüntülendi.
Baş başa akşam yemeği yiyen Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, mekan çıkışı gazeteciler tarafından görüntülenmek istendi.
"KALDIRMAYIN O KAMERALARI"
Kadayıfçıoğlu'nun koruması, muhabirlere şöyle bağırdı:
"Siz kim oluyorsunuz da Zehra Hanım'ın fotoğrafını çekiyorsunuz? O makineyi bir daha kaldırmayın. Beyefendi ve hanımefendiyi çekmeniz yasak."
Koruma sinirine hakim olamazken, genç çift sessiz kaldı.