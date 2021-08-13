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    Zehra Çilingiroğlu'nun spor aşkı

    Zehra Çilingiroğlu, hayatını spor yapmaya adadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 09:55
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    Zehra Çilingiroğlu'nun spor aşkı

    Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, gannesi ve babası gibi spor yapmayı çok seviyor.

    KİCK BOKS SEVİYOR

    Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu gibi iyi bir golfçü olma yolunda. Ama asıl tutkusu; kick boks. 2013’ten beri özel ders alan Çilingiroğlu, sıkı çalışıyor.

    23 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, dün de salondaydı. Hocasıyla birlikte 2 saat antrenman yapan Çilingiroğlu yorulmak bilmedi.

    Zehra Çilingiroğlu nun spor aşkı #1Zehra Çilingiroğlu nun spor aşkı #2

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