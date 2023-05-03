Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı
ensonhaber.com

Vakıfbank Kulübü ve Türkiye Milli Kadın Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile dikkatleri çeken bir sporcu.

Ünlü isim Zehra Güneş’in kardeşinin de kendisi gibi voleybolcu olduğu ortaya çıktı.

Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı

Abla-kardeş voleybolcu

13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi olan İrem Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.

Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı

Instagram hesabında 29 bin takipçisi olan İrem Güneş, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı
Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı
Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı
Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı