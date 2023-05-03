Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı Vakıfbank Spor Kulübü'nde orta oyuncu pozisyonunda yer alan ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi gündem oldu.

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Vakıfbank Spor Kulübü ve Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, güzelliği ile dikkatleri çeken bir sporcu.

Ünlü isim Zehra Güneş’in kardeşinin de kendisi gibi voleybolcu olduğu ortaya çıktı.

Abla-kardeş voleybolcu

13 yaşında profesyonel olarak voleybolla ilgilenmeye başlayan ve Vakıfbank Spor Kulübü'nde yetişen Zehra Güneş’in kardeşi olan İrem Güneş, Vakıfbank Spor Kulübü'nde pasör çarprazı pozisyonunda görev alıyor.

Instagram hesabında 29 bin takipçisi olan İrem Güneş, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.