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    Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya'dan duygulandıran paylaşım

    Önce babası Zeki Alasya'yı sonra da eşini kaybeden Zeynep Alasya'dan duygusal bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2021 - 14:47
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    Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya'dan duygulandıran paylaşım

    Usta sanatçı Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırdı. Alasya, 2015 yılında babası Zeki Alasya'yı kaybettikten sonra kendini toparlayamadan geçtiğimiz yıl da eşini Alpay Göltekin'in ölüm haberiyle sarsılmıştı.

    Alasya, sosyal medya hesabından, yaşadığı zor günleri atlatamadığını belirtti.

    "HER ŞEY YARIM"

    Eşinin ölümünün 1. yıl dönümünde Instagram hesabından paylaşım yapan Zeynep Alasya, "Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde... Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse... 'Özledim' demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım... Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar" ifadelerini kullandı.

    Zeki Alasya nın kızı Zeynep Alasya dan duygulandıran paylaşım #1

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