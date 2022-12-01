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    Zendaya ile Tom Holland nişanlandı

    Amerikalı oyuncu, şarkıcı, dansçı ve model Zendaya ile Örümcek Adam rolüyle bilinen İngiliz oyuncu Tom Holland evlilik için ilk adımı attı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 08:10
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    Zendaya ile Tom Holland nişanlandı

    Zendaya ve Tom Holland ikilisi uzun süredir birlikte görülmüyordu hatta çiftle ilgili akıllarda soru işaretleri oluşmaya başlamıştı fakat güzel haber geldi.

    Ünlü çift ilişkileri için ciddi adımlar atmaya karar verdi ve nişanlandı.

    Zendaya ile Tom Holland nişanlandı #1

    Spider- Man'da tanıştılar

    Zendaya ve Tom Holland, 2016 yılında Spider-Man: Homecoming setinde tanışmıştı. Flört ettikleri iddiasıyla ilgili söylentiler hemen yayıldı, ancak başlangıçta aralarında sadece bir dostluk vardı. Ancak 2021 yılının Temmuz ayında ilişkileri doğrulandı. Tom Holland, Kasım 2021'de GQ ile yaptığı bir röportajda, dünyayı dolaşan bu fotoğraflarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Şöhretin olumsuz yönlerinden biri, mahremiyetin artık bizim kontrolümüz altında olmaması ve bir an bunun iki kişi arasında olduğunu düşünmenizdir. Mahremiyetimizin çalındığını hissettik.”

    Zendaya ile Tom Holland nişanlandı #2

    Yoğun programlarına rağmen, Zendaya ve Tom her zaman birlikte zaman geçirmeye çalışıyorlar ve geçen Ekim ayında Paris'teki Louvre'da görüldüler.

    Zendaya ile Tom Holland nişanlandı #3

    Zendaya ile Tom Holland nişanlandı #4


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