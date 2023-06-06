Zerrin Özer, muhabirleri Cem Yılmaz'a şikayet etti Zerrin Özer, katıldığı ödül töreni öncesi kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin komedyen Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestiklerini iddia etti.

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Dün akşam bir ödül törenine katılan sanatçı Zerrin Özer, kendisiyle röportaj yapan muhabirlerin komedyen Cem Yılmaz'ın geldiğini öğrenince sohbeti yarıda kestikleri için sinirlendi.

Cem Yılmaz'a sitem etti

Koşarak ünlü komedyenin yanına gelen Özer, muhabirleri Yılmaz’a şikayet etti. Özer, “Ben bir şey söylemek istiyorum. Siz geliyorsunuz diye röportajı yarıda kestiler, bırakıp gittiler. Saygılı olacaksınız, akıllı olacaksınız.” diye bağırdı.

Yaşananlardan haberi olmayan Cem Yılmaz, o anlarda neye uğradığını şaşırdı.