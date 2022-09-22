Petrol
90.92
1.21%
Euro
18.212
1.02%
Dolar
18.3753
0.26%
Altın
986.78
0.03%
Borsa
3282
1.12%
Bitcoin
356.249
0.42%
BTXN Coin
8.13
1.37%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Hafif yağmur 16 C

    Zerrin Özer, müziğe döndü

    Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıklamıştı ama sahnelere geri döndü.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 14:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zerrin Özer, müziğe döndü

    Müziğin usta ismi Zerrin Özer, geçtiğimiz haziran ayında müziği bıraktığını açıklamıştı ama sahnelerden 89 gün uzak kalabildi.

    Müziği bırakma kararını "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım." şeklinde dile getiren Özer, mesleğine dönmeye karar verdi.

    "Deliyim ben"

    Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan 64 yaşındaki Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini şu sözlerle dile getirdi; "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ne yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?"

    Zerrin Özer, müziğe döndü #1


    Miss Turkey seçilen Nursena Say'ın instagram pozları mest etti! 'Rüya gibisin'
    Medya

    Miss Turkey seçilen Nursena Say'ın instagram pozları mest etti! 'Rüya gibisin'

    Denizli'de kadın kuaförünü soyan hırsız ardında iz bırakmadı
    3. Sayfa

    Denizli'de kadın kuaförünü soyan hırsız ardında iz bırakmadı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir