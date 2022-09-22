Zerrin Özer, müziğe döndü

Zerrin Özer, müziği bıraktığını açıklamıştı ama sahnelere geri döndü.

Müziğin usta ismi Zerrin Özer, geçtiğimiz haziran ayında müziği bıraktığını açıklamıştı ama sahnelerden 89 gün uzak kalabildi.

Müziği bırakma kararını "Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım." şeklinde dile getiren Özer, mesleğine dönmeye karar verdi.

"Deliyim ben"

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan 64 yaşındaki Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini şu sözlerle dile getirdi; "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum. Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ne yapayım? Ben böyleyim... Sakın çok kızmayın olur mu?"