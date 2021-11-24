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    Zerrin Özer'i yıkan ölüm! 'Allah'ım nasıl bir acıdır bu!' notuyla paylaştı

    64 yaşındaki şarkıcı Zerrin Özer, Hurma isimli köpeğinin ölümüyle yıkıldı. Hayvan sevgisiyle tanınan Özer, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 14:53
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    Zerrin Özer'i yıkan ölüm! 'Allah'ım nasıl bir acıdır bu!' notuyla paylaştı

    Müzisyen ve şarkıcı Zerrin Özer'in köpeği "Hurma"nın hayatını kaybetti.

    Köpeğinin acısıyla sarsılan Özer, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kötü haberi duyurdu.

    INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

    Köpeği Hurma ile birlikte çekilen karesini yayınlayan ünlü sanatçı fotoğrafın altına şu notu düştü:

    ''ÇOK SEVDİĞİM OĞLUM HERŞEYİM “HURMA” mı kaybettim!ALLAHIM NASIL ACIDIR BU! Lütfen bu resmi görürseniz, bir dua edermisiniz Teşekkür ederim...ZR''

    Özer, 2008 yılında da köpeği Zilli'nin ölümüyle sarsılmıştı.

    Zerrin Özer i yıkan ölüm! Allah ım nasıl bir acıdır bu! notuyla paylaştı #1

    Zerrin Özer i yıkan ölüm! Allah ım nasıl bir acıdır bu! notuyla paylaştı #2

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