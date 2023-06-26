Zeynep Alkan başına şal taktı Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, başına taktığı şalla poz verince gündem dolu.

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Ünlü yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündem olan bir isim.

Tatil için memleketi Balıkesir Gönen'e giden Alkan bu defa buradan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Başına şal takan Zeynep Alkan'ın bu paylaşımı adeta beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

'İşte Zeyno bu''

Alkan'ın bu fotoğrafına ünlü komedyen Ata Demirer'de kayıtsız kalamadı.Ünlü komedyen Demirer, fotoğrafın altına ''İşte Zeyno bu'' yorumunda bulunurken Alkan bu yoruma ''Özümüz her zaman'' şeklinde diyerek yanıt verdi.