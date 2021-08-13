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    Zeynep Alkan: Kaybolduk

    Ünlü oyuncu Zeynep Alkan, sevgilisi Wesley Pabis ile Sırbistan'a gitti.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 10:28
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    Zeynep Alkan: Kaybolduk

    Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan, Hollandalı aşkı Wesley Pabis ile Sırbistan’ın kuzeyindeki Novi Sad'a gitmişti.

    Alkan, sosyal medya hesabından sevgilisiyle çıktığı bir tatil anısından bahsetti.

    Zeynep Alkan sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, “"Kaybolmuştuk ve sıcaktan beynimiz sırtımızdan aşağı doğru akıyordu. Denizden babamız çıksa yiyecek kadar da acıkmıştık.

    "ŞARJ DA BİTTİ"

    Muhteşem aklım ve ben taksi dursun diye bu hareketi yapıyordum. Sinsice o an çekmişler fotoğrafı. Neyse geçen tüm arabalar zonk zonk ötüyordu. Eblek eblek Wes’e döndüm, 'Allah Allah neden arabalar böyle' diye. Geri anlamsızca gülümsedi. Taksi de bulamadık sonra sarj da bitti diye yazdı.

    Zeynep Alkan: Kaybolduk #1

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